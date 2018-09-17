Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 37 0

Известное британское бюро Захи Хадид будет проектировать метро в Днепре

Известное британское бюро Захи Хадид будет проектировать метро в Днепре

Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects будет проектировать новые станции метрополитена Днепра.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Читайте также: Стало известно, когда достроят киевскую станцию ​​метро Львовская брама

“Сегодня мы подписали с британским бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене. Никто не верил, а мы сделали. Ведь только большие амбиции достигают цели”, – написал Филатов.

Городской голова подчеркнул, что работы Хадид “украшают Лондон и Нью-Йорк, Рим и Берлин, Пекин и Сеул”, и добавил, что “теперь ждет тонны грязи”.

“Но я знаю точно, что после того как меня не будет, в моем городе останется метро имени Захи Хадид”, – отметил Филатов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018