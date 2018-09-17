Известное британское бюро Захи Хадид будет проектировать метро в Днепре

Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects будет проектировать новые станции метрополитена Днепра.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

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“Сегодня мы подписали с британским бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене. Никто не верил, а мы сделали. Ведь только большие амбиции достигают цели”, – написал Филатов.

Городской голова подчеркнул, что работы Хадид “украшают Лондон и Нью-Йорк, Рим и Берлин, Пекин и Сеул”, и добавил, что “теперь ждет тонны грязи”.

“Но я знаю точно, что после того как меня не будет, в моем городе останется метро имени Захи Хадид”, – отметил Филатов.