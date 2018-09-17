Межбанк: доллар на уровне 28,06 сохранило завершение фискального периода

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 5,83 коп., на торгах пятницы символически понизился на 0,10 коп., оказавшись на уровне 28,06 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,04 коп., составил 28,06 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,02/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок. Около 10.05 курс доллара приподнялся к 28,05/28,07 UAH/USD, обретя реальность. Как в отношении соответствия рынку, так и по части начавшихся на межбанке сделок.

До 11.15 безналичная пара доллар-гривна на межбанке не покидала район 28,05-55/28,07 UAH/USD, немного прибавив в указанный час на покупках появившихся на рынке системных игроков: 28,06/28,08 UAH/USD.

К полудню курс СКВ понизился до 28,05/28,07 UAH/USD, сопровождаясь равновесной торговлей, а с 12.30 до 13.30 цены доллара обосновались на цифре 28,05/28,06 UAH/USD.

Около 13.30 спред котировок «американца» на межбанке немного расширился (28,05/28,06 UAH/USD) на фоне сбалансированной, хотя и довольно вялой торговли.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке, совершив около 15.50 предфинишный и уже ничего не решающий подскок: 28,05/28,07 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,06 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,045 / 28,060

евро – 33,028 / 33,043

российский рубль – 0,4223/ 0,4227

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1754 / 1,1755

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