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Walmart будет обучать новых сотрудников в виртуальной реальности

Walmart будет обучать новых сотрудников в виртуальной реальности

Крупнейший в США офлайн-ритейлер Walmart закупит у компании Oculus Go 17 тыс. VR-гарнитур для обучения новых сотрудников по всей стране. Об этом пишет Engadget.

Гарнитуры поступят во все подразделения компании в США в октябре: каждый крупный гипермаркет получит по четыре устройства, небольшие магазины — по два. Проект станет продолжением программы по обучению сотрудников в виртуальной реальности, запущенной ритейлером в июле. Тогда она распространялась только на сотрудников, которые помогали клиентам разобраться с почтоматами Pickup Towers.

«Метод обучения с помощью таких устройств эффективен: если вы выполняете задачу через гарнитуру, мозг чувствует, что вы на самом деле столкнулись с такой ситуацией. Мы заметили, что тренировка в виртуальной реальности повышает уровень уверенности сотрудников, а результаты тестов улучшаются на 10–15% по сравнению с обычной методикой обучения».

По материалам hightech.fm
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