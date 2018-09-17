Счетная палата сообщила, на сколько выполнили программу по обеспечению молодежи жильем

Заместитель директора департамента по социальной политике Счетной палаты Дмитрий Олейник заявил, что госпрограмма обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы выполнена на 10,6%.

Об этом сообщает информационное управление Верховной рады.

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Так, замдиректора проинформировал членов комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма о результатах анализа эффективности реализации данной программы, проведенного Счетной палатой.

“Счетная палата сделала вывод, что реализация Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы происходила в условиях постоянного недофинансирования. Государственная программа за счет всех источников ее наполнения выполнена лишь на 10,6%. По средствам государственного бюджета, которые определены основным источником финансирования программы, она была выполнена лишь на 3,2%”, – отметил Олийнык.

Он подчеркнул, что жильем вместо предусмотренных 16755 молодых семей обеспечена только 1271 семья (7,6%).

В сообщении также указано, что с 2015 года вообще было прекращено выделение из госбюджета льготных государственных кредитов по бюджетной программе “Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья”.

Таким образом, только финансирование местными органами власти этой программы способствовало строительству жилья для молодых семей.