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Счетная палата сообщила, на сколько выполнили программу по обеспечению молодежи жильем

Счетная палата сообщила, на сколько выполнили программу по обеспечению молодежи жильем

Заместитель директора департамента по социальной политике Счетной палаты Дмитрий Олейник заявил, что госпрограмма обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы выполнена на 10,6%.

Об этом сообщает информационное управление Верховной рады.

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Так, замдиректора проинформировал членов комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма о результатах анализа эффективности реализации данной программы, проведенного Счетной палатой.

“Счетная палата сделала вывод, что реализация Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы происходила в условиях постоянного недофинансирования. Государственная программа за счет всех источников ее наполнения выполнена лишь на 10,6%. По средствам государственного бюджета, которые определены основным источником финансирования программы, она была выполнена лишь на 3,2%”, – отметил Олийнык.

Он подчеркнул, что жильем вместо предусмотренных 16755 молодых семей обеспечена только 1271 семья (7,6%).

В сообщении также указано, что с 2015 года вообще было прекращено выделение из госбюджета льготных государственных кредитов по бюджетной программе “Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья”.

Таким образом, только финансирование местными органами власти этой программы способствовало строительству жилья для молодых семей.

По материалам РБК-Украина
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