Украинца, который вез в Словакию более 8 кг янтаря, оштрафовали на 1,4 млн грн

Ужгородский горрайонный суд постановил конфисковать автомобиль и оштрафовать на 1 384 448 грн украинца, пытавшегося нелегально вывезти в Словакию более 8 кг янтаря.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

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Кроме того у мужчины конфисковали янтарь. Он признан виновным в нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины.

На таможне украинец ехал через «зеленый коридор».

«Избрание этой полосы движения считается заявлением о том, что перемещаемые через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и/или ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины или вывозу за пределы этой территории и свидетельствует о фактах, имеющих юридическое значение», – говорится в сообщении.

При осмотре пограничники обнаружили тайники с камнями.