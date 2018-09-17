В Нацбанке сказали, когда госмонополии смогут выйти на открытые рынки

У государственных монополий в Украине есть проблемы с финансированием, поскольку внешние рынки для них закрыты.

Об этом в ходе Ukrainian Financial Forum 2018 заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

“Что делать госмонополиям? Где они будут обслуживаться? Где будут получать финансирование? Внешние рынки для них закрыты: у этих компаний есть проблемы с обслуживанием долгов”, – сказала представитель НБУ.

По словам Рожковой, сегодня госмонополии имеют единственную возможность финансирования – обслуживание в госбанках. В то же время, по словам Рожковой, Украина уже столкнулась с ситуацией, когда инвестор, который претендует на приватизацию государственного Укргазбанка, выдвинул условие к структуре его активов – уменьшить баланс банка на долю государственных монополий.

“Любой частный инвестор выдвигает требования к структуре активов. Что касается Укргазбанка, который сейчас развивается как эко-банк, инвесторы хотят, чтобы баланс банка был уменьшен на долю государственных монополий. Не секрет, что госмонополии обслуживаются и кредитуются в госбанках”, – сказала Рожкова.

По ее словам, выход из этой ситуации заключается в создании независимых наблюдательных советов в госмонополиях, которые сформируют стратегии развития этих компаний. Это позволит госмонополиям выйти на внешние рынки и решить проблемы с финансированием.

“После того, как госмонополии получат независимые наблюдательные советы, будут сформированы стратегии развития этих компаний. Тогда эти компании смогут выйти на открытые рынки, привлекать финансирование, организовывать конкурсы, а не использовать единственную возможность – обслуживание в госбанках”, – заявила Рожкова.