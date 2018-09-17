По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (37,519 млн и 36,954 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 36). Максимальный курс продажи доллара 32,00UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,00-28,01 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 85 активных заявок по доллару на сумму более 55,461 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0000 – 5 00028,0000 – 10 00028,0000 – 1 00028,0000 – 1 00027,9700 – 20 00027,9700 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9700 – 6 000

27,9700 – 5 000

27,9800 – 7 000

27,9800 – 5 000

27,9800 – 15 000

27,9800 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0079 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9619 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.