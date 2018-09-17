Холодницкий подал представление на снятие неприкосновенности с депутата Мосийчука

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал представление генпрокурору Юрию Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).
Об этом сообщил осведомленный источник.
По данным источника, Мосийчуку инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверных данных.
Справка Finance.ua:
- Юрий Луценко намерен на текущей сессии Верховной рады подать повторное представление о снятии депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.
- Верховная Рада уже снимала неприкосновенность с Игоря Мосийчука. 17 сентября 2015 года в парламенте было продемонстрировано оперативное видео, на котором депутат вымогает взятку.