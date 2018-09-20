Nvidia совместно с Yamaha Motor займется созданием "умной" сельхозтехники

Ведущий разработчик графических процессоров и видеокарт Nvidia в партнерстве с японским производителем Yamaha Motor займется созданием “умной” техники для сельского хозяйства и других отраслей.

Общими усилиями компании намерены разработать беспилотные сельхозмашины, которые смогут выполнять такие задачи, как сбор и транспортировка овощей и фруктов. Коммерческое производство такой техники запланировано на 2020 год. Также Nvidia и Yamaha Motor собираются создать передовые БПЛА для применения в сельском хозяйстве.

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Выступая перед журналистами, глава Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang) отметил, что сельское хозяйство – невероятно сложная сфера.

“Каждое растение, фрукт или овощ выглядят по-разному. Человек не в состоянии написать программу, которая сможет верно распознавать каждую разновидность брокколи, листового салата или капусты. Это невозможно”, – заявил топ-менеджер.

На выручку человеку придет глубинное обучение – технология, с помощью которой искусственный интеллект (ИИ) самообучается. Она-то и научит “умные” машины, как распознавать различные виды растений, овощей, фруктов, а также заболевания и вредителей.

“Мы сможем обучить искусственный интеллект всему этому”, – пообещал гендиректор Nvidia.

Интерес Nvidia к данной сфере вполне объясним. По оценкам аналитиков IHS Markit, объем рынка ИИ-чипов, обеспечивающих работу беспилотных автомобилей и другой автоматизированной техники, к 2020 году вырастет на 30% и достигнет 50 млрд долларов. Такие же темпы роста ожидаются на рынке чипов для промышленного оборудования, оборот в котором через пару лет составит 62,3 млрд долларов.

Учитывая обширный опыт Nvidia в разработке графических процессоров, способных эффективно обрабатывать большие объемы данных, компания обладает необходимыми ресурсами для укрепления позиций в сфере глубинного обучения. Решения Nvidia уже используются в станках и других устройствах. В списке партнеров американского вендора – производитель строительного оборудования Komatsu и разработчик промышленных роботов Fanuc.