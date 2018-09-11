NVIDIA начнет выпускать видеокарты для работы ИИ

Компания NVIDIA начнет специализироваться не только на выпуске графических решений для геймеров, но и на устройствах для работы искусственного интеллекта в промышленности.

Читайте также: Nvidia решила перестать ориентироваться на рынок биткоина и криптовалют

По словам гендиректора NVIDIA Хуана Жэньсюня, теперь разработчики смогут заказать инструмент Drive AGX Xavier devkit для тестирования программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Уже несколько крупных японских компаний — FANUC, Komatsu, Musashi Seimitsu и Kawada Technologies — в ближайшее время интегрируют систему в свой искусственный интеллект.

Недавно NVIDIA представила новый тип архитектуры для своих процессоров Turing. Теперь в них встроен новый блок RT Core, обеспечивающий трассировку лучей. Трассировка лучей позволит формировать самые реалистичные на сегодняшний день эффекты освещения.

Чип с архитектурой Turing — Quadro RTX — стал первым в мире графическим ускорителем с трассировкой лучей. Представители компании утверждают, что выход Turing — самый мощный рывок в технологиях с момента выпуска ядер CUDA в 2006-м. При этом эти технологии созданы для работы искусственного интеллекта, а не видеоигр или майнинга криптовалют.

Кроме того, NVIDIA представила платформу для интеграции искусственного интеллекта в графические программы.