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Межбанк: доллар к 28,06/26,08 подняло завершение фискального периода

Межбанк: доллар к 28,06/26,08 подняло завершение фискального периода

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,02/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки значительного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с уровня 52 464,2 млн грн к отметке 54 970,1 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева выросли, обосновавшись на уровне 28,05/28,07 UAH/USD, индицируя терминацию сезона платежей в Казну, требовавшего приличного количества гривны, а также рост гривневой ликвидности.

К 10.28 доллар продолжал медленно расти в цене, сосредоточив процесс в более значимых бидах: 28,05/28,07 UAH/USD.

По состоянию на 11.00 котировки доллара на межбанке сосредоточились на уровне 28,05/28,07 UAH/USD. Системных участников рынка пока не видно, обороты, как и полагается в пятницу, оставляют желать лучшего. Вялое равновесие покупок и продаж.

Около 11.15 на межбанке появились системные игроки, которые накануне рассчитались с Казной, уплатив налоги. Исполнив свой долг перед бюджетом, они начали приобретать СКВ, подняв ее цену до 28,06/28,08 UAH/USD.

Судя по динамике остатков на коррсчетах, приобретать доллар у солидных участников сессии на межбанке было на что.

Возвращение на рынок серьезных покупателей СКВ сопровождалось снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,020 / 28,050
евро – 32,934 / 32,967
российский рубль – 0,4215 / 0,4222

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1788 / 1,1789

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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