Дружба в обмен на миллиард – Нацкомиссия поставила ультиматум мобильщикам

Нацкомиссия по регулированию связи и информатизации весьма экстравагантно отреагировала на попытку Кабмина протащить через парламент повышение ставок ренты за использование радиочастотного ресурса (РЧР). Вместо того, чтобы прислушаться к жалобам мобильщиков, чиновники предложили поднять и без того драконовские тарифы еще сильнее.

Соответствующие правки НКРСИ на днях направила в профильный комитет Рады. Комиссия уверена, что благодаря ее проекту государство дополнительно заработает 340 млн грн. в 2019 году, и еще порядка 355 млн грн. – в 2020-м.

В частности, комиссия предлагает поднять в 2 раза ставку за пользование мобильными операторами частотами 800-900 МГц. Если сегодня стоимость ренты составляет 23 тыс. грн., то с 1 января она вырастет до 46 тыс. Но с одной оговоркой: двойную плату станут брать только за фрагментированные полосы. За использование нефрагментированных диапазонов тариф снизится до 16 тыс. грн.

В разное время операторам частотные ресурсы в диапазонах 900 и 1800 МГц нарезались хаотично, и теперь весь радиоспектр в частотах разных операторов – как грядки на огороде. В то же время для успешного развития 4G требуются сплошные полосы. Обязать операторов обменяться частотами (провести рефарминг) полюбовно – такую благую цель ставит НКРСИ.

«Перераспределение частот – движение в правильном направлении. Полосы действительно нужно объединять. Это важно для развития интернет-услуг, и государство вправе регулировать частотный ресурс, чтобы ускорять это развитие», – прокомментировала UBR.ua PR-директор Vodafone Ukraine Виктория Рубан.

Другими словами, операторам предлагают договориться друг с другом и провести обмен частотами полюбовно. Если они не управятся в оговоренные сроки, стоимость ренты вырастет вдвое. А на новый тариф «попадут» все.

Впрочем, велика вероятность, что к компромиссу мобильщики так и не придут. Ведь провести равноценный обмен невозможно: как ни крути, самая широкая полоса окажется в распоряжении «Киевстара». Конечно же, это не по душе двум другим участникам большой тройки.

«В диапазоне 900 МГц существует большая диспропорция. «Киевстару» принадлежит более половины частот, но они сильно фрагментированы и нуждаются в «пересортировке». Конкуренты категорически против, потому что «Киевстар» сможет на этих частотах развернуть 3/4G, и при этом у него еще останется достаточно ресурса для поддержки сетей второго поколения. Остальным же придется выбирать между развитием новых или поддержанием старых технологий. Но этого они делать как раз и не хотят, им выгодней заблокировать вопрос», – прокомментировал UBR.ua эксперт телекомрынка Роман Химич.

Опасения операторов отнюдь не беспочвенны. На кону стоит освоение самого мощного ресурса – частота 900МГц открывает широкие возможности для массового развертывания 4G-связи на больших территориях. То есть провести широкополосный интернет в сельскую местность.

Причем «Киевстар» в случае рефарминга оказывается в привилегированном положении. Что резко снижает вероятность полюбовного соглашения. В комиссии не могут не знать об этом нюансе. А значит, идут на повышение ренты сознательно.

По сути, говорят эксперты, используя внутренний конфликт операторов большой тройки, регулятор попросту навязывает мобильщикам уже не кабминовское повышение оплаты за ренту на 9%, а свое – на 100%.

«Если говорить о 800-900 МГц, то это лучшие частоты для развертывания 4G в сельской местности — там, где большие расстояния до абонентов и низкая емкость сети. Поэтому поднять тариф на них логично с точки зрения государства. Монетизация этих частот вырастет в ближайшее время, поскольку мобильные сети все больше используются абонентами для доступа к интернет, а не голосовой связи», – рассказал UBR.ua эксперт телеком-рынка Сергей Митяев.

Похоже, меры, которые предлагает НКРСИ, преследуют исключительно фискальный характер – собрать как можно больше денег в казну. При этом, увеличение затрат операторов неизбежно скажется на стоимости их услуг. Разумеется, о двукратном росте тарифов речь не идет. Мобильщики и без повышения налоговой нагрузки уверенно поднимают свои ценники. Однако увеличение ставок ренты ускорит пересмотр тарифных планов.

В чем регулятор согласен с подопечными, так это с необходимостью упразднить льготные ставки за использование РЧР, а заодно забыть о ежегодной индексации платы. Правда, и тут не обошлось без странностей.

Проект НКРСИ предлагает с 2020 года поднять ставку рентной платы в диапазонах 2300-2400 МГц и 3400-3800 МГц независимо от вида радиосвязи в 65 раз: с 46 грн. до 3 тыс. грн. Под удар новых расценок подпадают, например, интернет-провайдеры Giraffe и Freshtel.

Стоит отметить, что указанные диапазоны подходят для развертывания 5G сетей. И эксперты не исключают, что конечная цель Нацкомиссии – освободить диапазон. Ведь столь радикальное увеличение тарифов может оказаться не по зубам завсегдатаям льготных частот.

Вместе с тем, проводя стратегию тарифной «уравниловки», чиновники так и не решились пересмотреть ценники для сегмента 2500-2700 МГц, в котором работает компания «ММДС-Украина», связанная с Ринатом Ахметовым. В самом НКРСИ поясняют такой феномен тем фактом, что этот диапазон мало кому интересен.

Алексей Ермоленко