Туроператоров ждут серьезные проверки: Кабмин утвердил новые правила

В Украине вводят новые правила контроля за осуществлением туроператорской деятельности. Такое решение принял Кабинет министров, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как пишет “Сегодня”, Минэкономразвития теперь находится в перечне контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса.

У министерства появилось право проверять лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.

Также правительство ввело новые критерии оценки рисков от осуществления туроператорами деятельности. От этой оценки будет зависеть периодичность проверок с учетом:

вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска;

объема предоставленных туристических услуг туроператором – чем больше количество потребителей услуг, тем выше риск для них;

наличия в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий;

наличия судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

Правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям:

от 41 до 100 баллов – высокая степень риска,

от 21 до 40 баллов – средняя степень риска,

от 0 до 20 баллов – низкая степень риска.

“Изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее осуществеление”, – поясняют в ведомстве.

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