За взятку в 64,5 тыс. грн киевского чиновника приговорили к штрафу в 25,5 тысяч

Главу конкурсной комиссии по отбору руководителей учебных заведений Киева приговорили к штрафу в 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25,5 тыс. грн). Соответствующее решение вынес в понедельник, 17 сентября, Дарницкий райсуд Киева.

Как отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, это была максимальная мера наказания по инкриминируемой ч. 1 ст. 368 УК Украины.

Напомним, осужденный председатель комиссии, созданной Департаментом образования и науки КГГА для избрания руководителей детсадов и школ коммунальной собственности столицы, получил взятку в сумме 64,5 тыс. гривен от претендента на должность директора одной из гимназий Киева.

В частности, деньги он получил за подписание протокола заседания конкурсной комиссии, в котором будут содержаться сведения о достаточном количестве баллов, необходимых для дальнейшей рекомендации последнего на назначение руководителем другого учебного заведения.