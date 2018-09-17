Стремительный рост цен на нефть вызвал бурную реакцию Трампа

Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, пишет Сегодня.

“Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!”, – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США уже не впервые критикует ОПЕК из-за цен на нефть. В июле-2018 Трамп заявил, что мировыми ценами на нефть “манипулирует ОПЕК”. В июне-2018 Трамп отмечал, что ОПЕК, по его мнению, поддерживает мировые цены на нефть “на слишком высоком” уровне.

“Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялся за старое. Нехорошо!” – писал тогда Трамп на своей странице в Twitter.