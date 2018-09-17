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На ремонт дороги Николаев-Кропивницкий запланировали 1 миллиард - Укравтодор

На ремонт дороги Николаев-Кропивницкий запланировали 1 миллиард - Укравтодор

В следующем году на капитальный ремонт автодороги Н-14 Николаев – Александровка – Кропивницкий в госбюджете заложен 1 миллиард гривен.

Об этом сказал председатель Укравтодора Славомир Новак на встрече с рабочей группой в составе депутатов Николаевского областного совета, сообщает пресс-служба облсовета.

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«Председатель Укравтодора проинформировал членов рабочей группы о том, что в государственном бюджете на следующий год заложены средства в размере 1 млрд гривен на капитальный ремонт автодороги Н-14” Николаев-Александровка – Кропивницкий”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Укравтодор выделит дополнительные средства на ремонт дорог в пределах населенных пунктов. Продолжается работа по разблокированию договоров в Антимонопольном комитете.

По материалам УКРИНФОРМ
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