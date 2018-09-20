Инвесторы начали возвращаться в активы развивающихся стран - Bloomberg

На Уолл-стрит констатируют завершение распродажи активов развивающихся стран, которая длилась пять месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

Биржевой фонд, отслеживающий локальные облигации развивающихся стран, получил наибольший приток средств с июня 2017 года, сигнализируя, что инвесторы, возможно, постепенно возвращаются к этому классу активов после пятимесячной распродажи.

Приток в биржевой фонд iShares JP Morgan EM Local Government Bond составил 169 миллионов долларов после того, как он потерял почти четверть активов с начала апреля.

Активы фонда составляют 6,1 миллиарда долларов. Фонд держит облигации Мексики (9,97%), Бразилии (9,96%), Польши (9,78%), ЮАР (9,44%), Индонезии (9,38%), Таиланда (8,04%), России (6,84%), Колумбии (6,44%) и других стран, предлагающих высокие процентные ставки.

Это стало еще одним признаком того, что развивающиеся рынки могут быть близки к развороту после беспрецедентного со времен глобального финансового кризиса обвала, вызванного укреплением доллара и мировой торговой войной.

BlackRock Inc. заявил, что видит на рынках долга развивающихся стран “очень хорошую точку для входа” с учетом того, что доллар, вероятно, достиг пика, а специфические риски стран снизились.

Напомним, Федеральная резервная система США приняла решение вновь повысить ставку по федеральным фондам, установив ее на максимальном с 2008 года уровне – в диапазоне 1,75-2% годовых.

Из-за ужесточения политики в США развивающиеся рынки теряют инвесторов. По мере того, как долларовая ликвидность изымается из рынков, а доходности в Штатах растут, инвесторы бегут в безрисковые активы.