Рада одобрила законопроект об изменениях в Конституции по аграрному устройству Украины

Верховная Рада поддержала включение в повестку дня и направление в Конституционный суд законопроекта, которым предлагается закрепить в Основном законе фермерское хозяйство в качестве основы аграрного устройства Украины, пишет Сегодня.

За соответствующее решение по проекту закона № 6236 “О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств” проголосовали 267 нардепов.

Законопроект предлагает дополнить статью 41 Конституции Украины новой частью следующего содержания: “Основой аграрного устройства Украины является фермерское хозяйство.”.

Теперь законопроект будет рассмотрен Конституционным судом, поскольку предполагает внесение изменений в Основной закон. Если КС найдет документ непротиворечащим Конституции, проект закона вернется в Раду – для голосования уже по сути.

Справка Finance.ua

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен еще в 2001 году.

С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года Верховная Рада Украины уже в девятый раз продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года.