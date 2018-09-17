В Европе назвали самых высокооплачиваемых топ-менеджеров

Руководители крупных немецких концернов занимают третье место в Европе по размерам зарплаты. Более крупные вознаграждения получают лишь главы концернов в Швейцарии и Великобритании.

Исследование провела консалтинговая компания Willis Towers Watson.

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Так, средняя зарплата топ-менеджеров в Швейцарии в 2017 году составляла 7,76 млн евро, в Великобритании – 6,38 млн, а в Германии – 6,35 млн евро. При подсчете учитывалось базовое жалование, выплаченные за год бонусы, а также вознаграждение, выплачиваемое по частям в течение целого ряда лет.

Больше всех в 2017 году заработал глава швейцарской фармацевтической Roche Северин Шван (12,88 млн евро). На втором месте оказался Карлос Брито, возглавляющий крупнейшего в мире производителя пива AB InBEV (12,81 млн). За ним следуют глава швейцарского банка UBS Серджо Эрмотти (12,52 млн) и бывший шеф фармаконцерна Novartis Джозеф Хименес (11,58 млн евро). Руководитель немецкой фирмы лишь на пятом месте в списке: это глава SAP Билл Макдермотт (10,79 млн евро).

В целом, средние зарплаты европейских топ-менеджеров выросли в 2017 году в годовом исчислении примерно на 5% – с 5,46 до 5,73 млн евро. При этом базовое жалование оставалось стабильным, повысились лишь бонусы.