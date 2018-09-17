Основатель Alibaba отказал США в создании миллиона рабочих мест из-за торговой войны с Китаем

Китайский миллиардер, основатель гиганта онлайн-ритейла Alibaba Джек Ма заявил, что не выполнит свое обещание по созданию миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах Америки (США).

Об этом передает DW со ссылкой на китайские СМИ.

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Причиной Ма назвал торговый спор между Пекином и Вашингтоном и пояснил, что свое обещание он делал в надежде на продолжение сотрудничества КНР и США.

Отметим, заявление Ма в начале 2017 года после встречи с Дональдом Трампом в Trump Tower уже тогда было воспринято скептически аналитиками.

Тогда владельца многомиллиардной бизнес-империи заподозрили в пиаре, поскольку миллион рабочих мест – почти один процент от всего рабочего рынка Соединенных Штатов.