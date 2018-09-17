По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,979 млн и 51,774 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 47). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,00-28,01 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 103 активных заявок по доллару на сумму более 106,753 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,0500 – 1 000
28,0500 – 55 555
28,0500 – 1 000
28,0300 – 1 000
28,0200 – 8 000
28,0100 – 20 000
28,0100 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 1 200
28,0200 – 5 000
28,0200 – 50 000
28,0200 – 25 000
28,0200 – 5 000
28,0200 – 6 000
28,0300 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0490 грн. (предыдущий 28,0761)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9911 грн. (предыдущий 28,0861)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.