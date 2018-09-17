По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (54,979 млн и 51,774 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 47). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,00-28,01 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 103 активных заявок по доллару на сумму более 106,753 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0500 – 1 000

28,0500 – 55 555

28,0500 – 1 000

28,0300 – 1 000

28,0200 – 8 000

28,0100 – 20 000

28,0100 – 120 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 1 200

28,0200 – 5 000

28,0200 – 50 000

28,0200 – 25 000

28,0200 – 5 000

28,0200 – 6 000

28,0300 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0490 грн. (предыдущий 28,0761)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9911 грн. (предыдущий 28,0861)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.