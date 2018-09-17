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Межбанк: доллар закрепился благодаря равновесию покупок и продаж

Межбанк: доллар закрепился благодаря равновесию покупок и продаж

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки незначительного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с уровня 53 299,2 млн. грн. к отметке 53 464,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Как мы указывали ранее, Казначейство снизило темп компенсации НДС.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киева
упали, обосновавшись на уровне 28,02/28,06 UAH/USD, индицируя пролонгацию сезона платежей в Казну, что требовало приличного количества гривны.

С 10.12 эти локальные низы начали выкупать игроки, уже рассчитавшиеся с Казной, уплатив налоги. Их спрос поднял цену доллара по состоянию на 10.21 Киева до цифры 28,035/28,065 UAH/USD.

К 10.35 игроки, выкупавшие низы открытия в секторе доллара на межбанке, UAH/USD. Системных участников рынка пока не видно, обороты оставляют желать лучшего.

К 10.51 на рынке безналичного доллара ситуативное равновесие покупок и продаж, не позволившее курсу отойти от уровня 28,045/28,075 UAH/USD.

К 11.07 баланс рынка безналичного доллара позволил «американцу» заметно и почти симметрично сузить спред: 28,05/28,07 UAH/USD. Сохранение равновесия обеспечивалось эквивалентными покупками игроков, уже уплатившими налоги, и продажами опоздавших плательщиков в Казну.

По состоянию на 11.28 безналичный доллар, индицируя выросшую на межбанке активность покупателей, приподнял более значимые биды: 28,055/28,070 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,07/ 28,09
евро – 32,72 / 32,75
российский рубль – 0,419 / 0,420

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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