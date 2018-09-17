Микроплатежи в XRP теперь доступны на YouTube и Twitch

Новая платформа, созданная бывшим техническим директором Ripple, теперь интегрировалась с YouTube и Twitch, что позволяет создателям контента принимать XRP.
Платформа под названием Coil стремится предоставить создателям интернет-контента новые способы монетизации и находится на этапе бета-тестирования.
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Кроме, Youtube и Twitch пользователи также могут отправить пожертвования для Wikipedia и Internet Archive.
На платформе используется Interledger, протокол, созданный в Ripple, который предназначен для простой и быстрой отправки платежей из разных сетей.
Пользователи бета-версии уже начали использовать эту функцию на своих сайтах.