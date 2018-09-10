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Крупные криптовалютчики США объединятся в Ассоциацию

Крупные криптовалютчики США объединятся в Ассоциацию

Несколько блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и стартапов планируют создать новую Ассоциацию Blockchain.

Об этом сообщает MyCrypter.

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“Тенденции к стабильному снижению цены биткоина и всего криптовалютного рынка ветеранов индустрии явно не пугает. Их стремление сводится к созданию нормативного законодательства на федеральном уровне”, — сказано в сообщении.

Так, компании, связанные с криптовалютным бизнесом и использующие технологию блокчейн, объявили о создании Ассоциации Blockchain.

“Это будет первая полноценная лоббирующая группа в Вашингтоне, представляющая интересы нового финансового и технологического сектора”, — отмечают инициаторы.

Среди основателей Ассоциации — Coinbase и Circle, одни из самых популярных в США криптовалютных бирж, компании разработчики и инвесторы Digital Currency Group и Polychain Capital.

“На протяжении длительного времени я знакомилась и пропагандировала технологию блокчейн. …Я очень рада сосредоточиться исключительно на этих вопросах”, — прокомментировала инициативу будущая глава организации, бывшая сотрудница Конгресса от республиканской партии Кристин Смит.

Уточняется, что среди приоритетов лоббирующей организации будет рассмотрение вопроса о соответствии криптовалюты и налогового законодательства США.

“Важным вопросом также станет принятие политиками решения о мерах по борьбе с отмыванием денег в новых финансовых реалиях”, — сказано в сообщении.

По материалам УНН
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