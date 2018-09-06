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Рынок криптовалют потерял $640 млрд

Рынок криптовалют потерял $640 млрд

Капитализация рынка криптовалют сократилась на $640 млрд с января до $197 млрд. Аналитики объясняют “медвежий” тренд на рынке прежде всего резким снижением курса Ether в начале сегодняшних торгов – на 9%.

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Кроме того, регуляторы США приостановили торговлю двумя финансовыми инструментами, связанными с цифровыми активами.

“Временная приостановка этих продуктов привела к первоначальной реакции. Но, в конечном счете, это еще одно препятствие для рынка”, – сказал руководитель отдела торговли криптовалютами OSL в Гонконге Райан Рабалья.

По материалам Финансовый клуб
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