Рынок криптовалют потерял $640 млрд

Капитализация рынка криптовалют сократилась на $640 млрд с января до $197 млрд. Аналитики объясняют “медвежий” тренд на рынке прежде всего резким снижением курса Ether в начале сегодняшних торгов – на 9%.

Bitcoin подешевел чуть более чем на 2%.

Читайте также: Японская полиция внедрит ПО для отслеживания биткоин-транзакций

Кроме того, регуляторы США приостановили торговлю двумя финансовыми инструментами, связанными с цифровыми активами.

“Временная приостановка этих продуктов привела к первоначальной реакции. Но, в конечном счете, это еще одно препятствие для рынка”, – сказал руководитель отдела торговли криптовалютами OSL в Гонконге Райан Рабалья.