Renault разработал беспилотный грузовик для доставки товаров (фото)

Французский автоконцерн Renault разработал беспилотный грузовик EZ-Pro, который сможет как развозить посылки, так и выступать в роли передвижного киоска.

Об этом говорится в сообщении компании.

Вместе с грузовиком компания выпустила приложение, которое позволит покупателю назначить время и место доставки. Данные можно изменить в любой момент — беспилотник в реальном времени отслеживает информацию о заказе и может изменить маршрут, когда он уже находится в дороге.

Несмотря на то, что все системы EZ-Pro автоматизированы, компания сохранила в грузовике место для водителя. Когда начнется серийное производство грузовика, неизвестно.



В Аризоне начнется тестирование робокиоска для доставки еды Nuro. Услуга обойдется в $6

Ранее стартап Nuro представил концепт небольшого электрического фургона. Он рассчитан на доставку небольших покупок к домам заказчиков. В компании говорят, что ни один живой курьер не сможет работать так же быстро.



Обеим компаниям придется работать на рынке, которого еще не существует, но который уже заполнен конкурентами. Например, недавно был представлен передвижной автономный киоск Robomat — робот-доставщик, который поможет магазинам сэкономить на открытии филиалов. Или более компактные роботы-почтальоны от Starship Technologies. Есть также компании, которые создают роботов исключительно для доставки еды.