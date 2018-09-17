Украина купила у России ядерное топливо на $173 млн

Украина в январе-июле 2018 года приобрела ядерное топливо на общую сумму $248,1 млн, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года ($275,1 млн).

Такие данные были предоставлены Государственной службой статистики Украины.

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За этот период для украинских атомных электростанций было закуплено топливо российского производства на $173,2 млн, шведского производства — на $74,9 млн. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-мае-2018 у «ТВЭЛ» (Россия) в денежном эквиваленте составила 69,8%, у Westinghouse (Швеция) — 30,2%.

Также известно, что Украина в 2017 году закупила ядерного топлива российского производства на $369 млн, в 2016 году — на $387 млн, в 2015 году – на $611 млн, а в 2014 году – на $589 млн. То есть за годы конфликта между Украиной и Россией, Украина купила у российской компании ядерное топливо на сумму почти $2 млрд.