В России создадут сотовую сеть для чиновников и силовиков

Правительство России потратит 73,4 млрд рублей на создание специальной беспроводной сети для чиновников и силовиков.

Скорее всего, её оператором станет Tele2, говорится в одобренной редакции национальной программы «Цифровая экономика».

Сеть будет работать на основе стандарта LTE-450, который позволяет использовать смартфон в режиме рации и передавать видеозаписи на высокой скорости. Сейчас в этом частотном диапазоне работает Tele2.

С большой вероятностью компания станет оператором новой сети, в противном случае государству придется забрать эти частоты у оператора. За эту версию говорят и активные обсуждения перехода Tele2 под контроль государства, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Самыми дорогими направлениями программы станет развитие сетей связи, в том числе 5G, а также внедрение платформ для работы с данными и их хранение. На эти цели в проекте документа заложено 627,9 млрд рублей. Далее следует развитие цифрового госуправления и обучение кадров для цифровой экономики — 233,1 млрд и 138,9 млрд рублей соответственно.