Сразу два заместителя Насалика уходят из Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности покидают заместители министра Анатолий Корзун и Наталья Бойко.

Об этом сообщает собеседник ЭП в правительстве.

По его словам, соответствующие кадровые решения были приняты в один день – 18 сентября, но имеют разную природу.

Так, представление на увольнение с должности заместителя министра Корзуна было передано в Кабмин планово – по личному решению Игоря Насалика.

Процедура увольнения Бойко была запущена импровизированно – после вчерашнего разговора с министром на повышенных тонах она сама написала заявление.

В обоих случаях решение об увольнении принято министром из-за неудовлетворенности работой своих подчиненных и несогласованности их действий с Насаликом.

В Минэнерго Наталья Бойко контролировала евроинтеграционное направление. Кандидатура на ее замену пока не определена.

Анатолий Корзун курировал в министерстве угольную отрасль. По данным ЭП, на его место может быть назначен Владимир Коломиец, который сейчас возглавляет государственное шахтоуправление “Южнодонбасское №1”.