Украина переходит на европейскую систему мониторинга воды

Кабинет министров поддержал разработанный Минприроды порядок осуществления государственного мониторинга воды, который начнет действовать в Украине с 1 января 2019 г. и введет новую европейскую систему мониторинга водных ресурсов.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщается на сайте Минприроды.

“Мы наконец вводим в Украине точно такие же подходы к мониторингу состояния поверхностных вод, какие действуют в Европейском Союзе. Это значит, что мы покончим с ситуацией, когда несколько органов мониторили одни и те же показатели, а за другими не следил никто, когда разные органы измеряли в разных единицах, а общегосударственная программа мониторинга не давала четкой картины состояния водных ресурсов”, – сказал Семерак.

Он отметил, что новая система мониторинга позволит реально оценить ситуацию с состоянием водных ресурсов в Украине и в дальнейшем на основании этих данных будут приниматься эффективные управленческие решения.

Кроме того, новая система мониторинга позволит каждому гражданину и эксперту получать доступным способом и по-европейски классифицированные данные о состоянии водных массивов, бассейнов рек в целом. Данные, полученные в результате мониторинга, будут публиковаться на специализированном портале.