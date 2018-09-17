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С начала года земельные аукционы принесли 128 миллионов дохода - Минагро

С начала года земельные аукционы принесли 128 миллионов дохода - Минагро

С начала 2018 года местные бюджеты получили от проведения земельных аукционов 128 млн гривен, что на 11 млн больше, чем за весь прошлый год.

Об этом на заседании правительства сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

“В земельной сфере за 8 мес. текущего года мы получили от проведения аукционов 128 млн грн., а за весь прошлый год было получено 117 млн ​​грн. Средняя арендная ставка в прошлом году по результатам аукционов была 17,7% (нормативной денежной оценки – ред .), в этом году – 18,7. Наконец нам удалось запустить электронные аукционы на землю, первые десять лотов готовы”, – сказал Мартынюк.

Первый заместитель министра добавил, что аукционы могут выйти на платформу ProZzoro в ближайшее время.

По материалам УКРИНФОРМ
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