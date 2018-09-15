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Рада ратифицировала соглашение на выделение 5 миллионов евро на развитие Дунайского региона

Рада ратифицировала соглашение на выделение 5 миллионов евро на развитие Дунайского региона

Верховная Рада ратифицировала соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы – соглашение между ЕС, Венгрией и Украиной, которое предусматривает финансирование в размере 5 миллионов евро на развитие Дунайского региона страны.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

246 депутатов поддержали решение о принятии законопроекта №0196 “О ратификации соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы”.

Соглашение предусматривает, что украинская сторона получит 5 миллионов евро финансовой помощи на безвозмездной основе без дополнительных условий.

Деньги в рамках программы планируют направить на урегулирование вопросов экологических рисков в регионе, создание конкурентоспособных условий для бизнеса и социальных инноваций, а также повышение инвестиционной способности края.

По материалам Економічна Правда
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