Межбанк: доллар упал к 28,12 на выросшем спросе на гривну для фискальных платежей

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 2,42 коп., на торгах среды укрепился на 3,08 коп., оказавшись на уровне 28,12 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,68 коп., составил 28,12 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок. Как и накануне, в дебюте торгов складывалось впечатление об отсутствии у рынка доллара уверенности в дальнейшем направлении движении. Об этом свидетельствуют первые реальные сделки по СКВ на «широком» уровне 28,14/28,18, которые спустя 19 минут, на 10.22 вернулись к 28,14/28,16 UAH/USD.

Наконец, с 10.42 «американец» на фоне преобладания оферов начал снижение, оказавшись в это время на цифре 28,13/28,15, а спустя 18 минут уже был на отметке 28,13/28,14 UAH/USD.

Игроки расставались с валютой ради гривны, которая требовалась для налоговых платежей.

С 11.12 динамика коррекции цен «американца» на межбанке выросла, доллар начал терять в цене выросшим темпом с появлением на рынке системных игроков, объемы оферов которых были значительными.

Около 11.30 СКВ упала к 28,09/28,11, а полдень рынок встретил уровнями 28,08/28,10 UAH/USD. Спустя полчаса курс «американца» просел к 28,07/28,10 UAH/USD, где «застрял» до 14.15 Киева, возобновив с этого часа снижение с цифры 28,07/28,09 UAH/USD.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,12 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,075 / 28,100

евро – 32,839 / 32,865

российский рубль – 0,4186 / 0,4192

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1667 / 1,1668

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