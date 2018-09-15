Механизм концессии сначала отработаем на двух морских портах - Омелян

Министерство инфраструктуры отработает на порту “Ольвия” и Херсонском морском торговом порту механизм концессии.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Концессия – это именно тот механизм, который даст максимальные поступления в государственный бюджет, сохранит государственную собственность как национальное достояние, создаст новые рабочие места, привлечет иностранные инвестиции. В случае двух морских портов впервые в Украине мы имеем технико-экономическое обоснование и заявки от более чем 20 международных компаний, которые готовы принять участие в тендере”, – сказал Омелян.

По его словам, проекты по передаче в концессию морских портов будут пилотными, в дальнейшем механизм концессии может быть применен и в других отраслях, например, в строительстве платных дорог, которые будут идти параллельно с бесплатными, а также в аэропортовой области.

“Мы сейчас готовим те региональные аэропорты, которые работают с невысокими показателями загруженности или планируются к возобновлению работы. Я считаю, что они также могут представлять интерес для концессионеров”, – отметил Омелян.

Как сообщалось, Мининфраструктуры начало подготовку к передаче в концессию стивидорной компании “Ольвия” и Херсонского морского торгового порта.

Инициированный Минэкономразвития законопроект № 8125 “О концессиях” был внесен Кабинетом Министров в Верховную Раду 15 марта 2018 года. 3 апреля Рада приняла этот законопроект за основу. В министерстве надеются на его принятие в целом до конца года.

Концессия как наиболее распространенная форма государственно-частного партнерства предусматривает, что государство или орган самоуправления на платной и срочной основе передает субъекту предпринимательской деятельности (концессионеру) право создать (построить) объект концессии или существенно его улучшить и (или) осуществлять управление (эксплуатацию).