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На малую приватизацию выставили самый дорогой лот стоимостью почти 180 млн грн

На малую приватизацию выставили самый дорогой лот стоимостью почти 180 млн грн

Фонд госимущества в рамках малой приватизации выставил в системе ProZorro Продажі 100% уставного капитала ЧАО “Новороздильское горно-химическое предприятие “Сера” стоимостью 178 млн гривен.

Об этом сообщается в Twitter Минэкономразвития.

“В ProZorro Продажи зафиксирован самый дорогой лот в рамках малой приватизации. 178 миллионов гривен за пакет акций 100% уставного капитала ЧАО “Новороздильское горно-химическое предприятие “Сера”. Как думаете, на сколько вырастет цена во время аукциона?” – говорится в сообщении.

На малую приватизацию выставили самый дорогой лот стоимостью почти 180 млн грн

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) за сентябрь выставил на продажу 210 объектов малой приватизации с начальной стоимостью более 113 млн гривен. Больше всего объектов выставлено в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. Однако самые дорогие лоты – в промышленной Запорожской области.

Отметим, проект государственного бюджета на 2019 год, поданный Кабинетом Министров в Верховную Раду, предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд гривен.

По материалам РБК-Украина
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