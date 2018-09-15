Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 292 0

Правительство инициировало новое повышение цен на алкоголь с 1 января

Правительство инициировало новое повышение цен на алкоголь с 1 января

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов.

Законопроект №9085 подал в парламент Кабмин.

Читайте также: В Украине могут ввести налог на криптовалюты – СМИ

Проектом закона предлагается повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, содержащие спирт.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью документа является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018