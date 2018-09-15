Правительство инициировало новое повышение цен на алкоголь с 1 января

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов.

Законопроект №9085 подал в парламент Кабмин.

Читайте также: В Украине могут ввести налог на криптовалюты – СМИ

Проектом закона предлагается повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, содержащие спирт.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью документа является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.