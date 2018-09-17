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Производство продукции машиностроения Донецкой области увеличивается второй год подряд

Производство продукции машиностроения Донецкой области увеличивается второй год подряд

С начала 2018 года обеспечивается рост машиностроительного производства Донецкой области.

В январе–июле по сравнению с январем–июлем 2017 года прирост составил 9,0%. При этом положительная динамика наблюдается второй год подряд. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом выпуск продукции машиностроения увеличился на 8,4%.

В области производятся машины и оборудование для строительства, транспорта, сельского хозяйства, а также станки, электроаппаратура, бытовая техника, но традиционно машиностроительный комплекс региона ориентирован на нужды угольной и металлургической промышленности.

Машиностроительные предприятия региона обладают также значительным экспортным потенциалом. В январе–июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года валютная выручка от экспорта машин, оборудования, транспортных средств увеличилась на 39,2% и составила 132,0 млн.долл. США.

Больше всего получено от поставок в Российскую Федерацию – 82,1 млн.долл., или 62,2%. Машиностроительная продукция направлялась также в Казахстан, куда в январе–июле ее экспортировано на 13,4 млн.долл., что составило 10,2% общего объема, а также в некоторые другие страны, главным образом, Европы и Азии.

Объем реализации продукции машиностроения в январе–июле 2018 года составил 7,4 млрд грн, или 4,1% общего объема реализации промышленной продукции региона и 7,6% реализованной продукции машиностроения Украины.

По материалам ГУСДО
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