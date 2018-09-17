В Украине собрали почти 37 миллионов тонн зерна - Минагро

Украинские аграрии по состоянию на 18 сентября собрали 36,8 млн тонн зерна при урожайности 35,2 центнера с гектара.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

“По состоянию на 18 сентября украинские аграрии намолотили 36,8 млн тонн зерна с площади 10,4 млн га (70%) при урожайности 35,2 ц/га”, – говорится в сообщении Минагро.

Из них собрано: 34,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; 2,2 млн тонн кукурузы с площади 402 тыс. га (9% к прогнозу) при урожайности 54,9 ц/га; 84 тыс. тонн гречихи с площади 66 тыс. га (61%) при урожайности 12,8 ц/га; 56 тыс. тонн проса с площади 36 тыс. га (68%) при урожайности 15,7 ц/га.

Продолжается уборка технических культур, которых намолочено: 4,7 млн тонн подсолнечника с площади 2,2 млн га (36% к прогнозу) при урожайности 21,3 ц/га; 837 тыс. тонн сои с площади 346 тыс. га (20%) при урожайности 24,2 ц/га; 2,7 млн тонн рапса с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.