Субсидию не выдадут должникам по алиментам – Минсоцполитики

Министерство социальной политики продолжает совершенствовать правила получения украинцами субсидий.

Как рассказал гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики, в новых правилах планируется при расчете субсидии не учитывать в совокупный доход семьи уплаченные алименты и специальную бюджетную дотацию за выращивание молодняка большого рогатого скота.

В то же время, отказать в получении помощи смогут тем, кто согласно Единого реестра должников, имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев (кроме случаев, когда должник является алко- или наркозависимым, что подтверждается соответствующей справкой от врача).

Вместе с этим, в новых правилах прописали возможность местным комиссиям (районным, городским, сельским) в отдельных случаях самостоятельно принимать решение о назначении субсидии после изучения материально-бытовых условий заявителя. Например, в случае, когда один из членов домохозяйства не имеет дохода и пребывает в тяжелых жизненных обстоятельствах, связанных с болезнью кого-то из семьи (в том числе, если тот, являясь работоспособным, страдает от алко- или наркозависимости).

Вместе в этим, комиссия сможет принять решение о назначении субсидии по сверхнормативной площади жилья отдельным категориям граждан: тем, кто получает пенсию в связи с утратой кормильца, пенсию по выслуге лет, или является инвалидом с детства, а также детям-инвалидам.