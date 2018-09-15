Межбанк: доллар понизился к 28,12/28,14 на выросшем притоке СКВ из-за рубежа и старте фискального сезона

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки углубления сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 56 120,4 млн. грн. к отметке 53 299,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Как мы указывали ранее, Казначейство снизило темп компенсации НДС. При этом на носу старт сезона налоговых платежей.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева продемонстрировали осторожность, ограничившись расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD, повторяя сюжет вторничной сессии.

По состоянию на 10.28 безналичный доллар по образу и подобию вторничных торгов, никак не может определиться, «красивый он или умный», после стартового расширения спреда, вновь сузив его до 28,14/28,16 UAH/USD.

Около 10.44 на межбанке продавцы СКВ стали более активными, понизив цену доллара до 28,13/28,15 UAH/USD. Обороты на моменте остаются низкими, системные игроки воздерживаются от выхода на рынок. Судя по всему, в игру вступает сезон налоговых платежей с ростом интереса к нацвалюте. При этом, как всегда, к среде повышается объем притока экспортной выручки.

К 11.04 выросшее предложение СКВ на межбанке понизило цену безналичного «американца» до 28,12/28,14 UAH/USD. На рынке очевидный нисходящий тренд доллара, не исключающий вмешательства регулятора.

По состоянию на 11.20 Киева котировки доллара на межбанке , сохранив «медвежий» тренд, на уровне 28,12/28,13 UAH/USD. Игроки расстаются с «американцем» ради гривны, требующейся для уплаты налогов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,140 / 25,7250

евро – 32,943 / 32,964

российский рубль – 0,4177 / 0,4183

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1707 / 1,1708

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке