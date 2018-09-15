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Инвесторы Tesla решили вложить $1 миллиард в стартап

Инвесторы Tesla решили вложить $1 миллиард в стартап

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подписал соглашение об инвестировании более 1 млрд долл. в американский стартап Lucid Motors, который занимается разработками в области электромобилей.

При этом фонд продолжает владеть 5%-ной долей в компании Илона Маска Tesla, прямым конкурентом которой является Lucid Motors.

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Согласно планам Lucid Motors, их первый электромобиль седан Air, прототип которого был представлен в 2016 году, начнет выпускаться в 2020-м, и цены на него будут начинаться от 60 тыс долл.

По данным агентства Bloomberg, компания пока отстает от графика и сейчас занимается строительством завода в штате Аризона и запуском производства. Инвестиции саудовского суверенного фонда позволят Lucid Motors уложиться в запланированные сроки.

По материалам Центр транспортных стратегий
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