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Елисейский дворец открыл онлайн-магазин: за три дня продал на 350 тыс. евро

Елисейский дворец открыл онлайн-магазин: за три дня продал на 350 тыс. евро

Елисейский дворец, который является резиденцией президента Франции, открыл онлайн-магазин по продаже сувениров и только за первые три дня продал их на 350 тыс. евро.

Об этом сообщает The Guardian.

Онлайн-магазин президентского дворца в минувшую пятницу начал продавать разного рода сувениры, начиная с открыток с изображением Эммануэля Макрона стоимостью 2 евро до футболки за 55 евро с надписью “Poudre de perlimpinpin” (что означает “волшебный порошок”, фраза, которую Макрон использовал во время дебатов с Марин Ле Пен перед выборами).

Чиновники говорят, что в общей сложности было продано 7320 единиц товара, а средний чек составил 48 евро. Каталог магазина насчитывает 60 наименований, а самой дорогой позицией является золотой браслет со словом Liberte (свобода) за 250 евро.

В магазине также можно приобрести брелоки, ручки и открытки с портретами Макрона и в цветах французского флага.

Кружка с официальным портретом президента стоит чуть меньше 25 евро, белая футболка с надписью “Première Dame” (Первая леди) – 55 евро.

Елисейский дворец получает 12% от продажи товаров и заявляет, что средства будут направлены на ремонт дворца, построенного в 1718 году.

В президентском дворце заявили, что теперь планируют расширить ассортимент онлайн-магазина.

“С 2019 года продукция будет разрабатываться по лицензии французских брендов и будет более широко доступна через сеть магазинов, продавцов и иностранный экспорт”, – говорится в заявлении.

По материалам Европейская правда
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