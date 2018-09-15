Межбанк: доллар к 28,15 подняли дефицит СКВ и гривневая ликвидность

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,53 коп., на торгах вторника понизился на 2,42 коп., оказавшись на уровне 28,15 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,26 коп., составил 28,15 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,12/28,14 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов складывалось впечатление об отсутствии у рынка доллара уверенности в дальнейшем направлении движения. Об этом свидетельствуют первые реальные сделки по СКВ на «широком» уровне 28,11/28,15, которые спустя 18 минут, на 10.27 сменили цены 28,12/28,14 UAH/USD.

Наконец, с 10.42 «американец» из-за дефицита оферов начал рост, оказавшись в это время на цифре 28,14/28,16, а спустя 8 минут уже на отметке 28,15/28,18 UAH/USD. Регулятора на рынке не было, поэтому профильные департаменты банков решили восполнить нехватку валюты на межбанке более дешевым наличным долларом, купленным за дефицитную на наличном рынке гривну. Появление этой валюты на межбанке моментально понизило тамошние цены до 28,13/28,16 UAH/USD по состоянию на 11.02 Киева.

До полудня эту валюту выкупали в сопровождении стабильных цен, но в 12.00 доллар с наличного рынка закончился, возобновив рост цен на межбанке . Вначале к 28,14/28,16, с спустя 30 минут – до 28,15/28,18 UAH/USD.

Агрессивность покупок из-за выросшей цены пошла на спад, что в свою очередь около 14.15 инициировало снижение курса «американца». Откат происходил поэтапно, «порциями», приведя курс доллара к отметке 28,14/28,16 UAH/USD по состоянию на 15.45 Киева.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1510 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,150 / 28,180

евро – 32,870 / 32,902

российский рубль – 0,4153 / 0,4160

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1711 / 1,1712

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