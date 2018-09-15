Компании Lenovo и NetApp объявили о сотрудничестве, чтобы предложить клиентам решения, которые необходимы им для трансформации ИТ-инфраструктуры как в облаке, так и в локальной среде.

Партнеры договорились о совместной разработке новых продуктов для хранения данных под брендом Lenovo.

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Предполагается, что компании объединят лучшие в отрасли решения для управления данными от NetApp и оборудование ThinkSystem от Lenovo. Эти новые продукты будут использовать программное обеспечение от NetApp и создаваться на производственных мощностях Lenovo.

Первые решения в рамках этого сотрудничества – хранилища Lenovo ThinkSystem серий DE и DM – станут доступны для заказа в ближайшее время.

“Объединяя дополняющие друг друга сильные стороны в построении инновационных решений, ориентированных на актуальные потребности, Lenovo и NetApp установят новые отраслевые стандарты и ускорят успех своих заказчиков”, – заявил генеральный директор NetApp Джордж Куриан (George Kurian).

Кроме того, Lenovo и NetApp анонсировали создание совместного предприятия в Китае, задачей которого будет поставка локализованных и спроектированных под потребности местного рынка продуктов для хранения и управления данными. Новый бизнес ожидает разрешений от местных регуляторов и начнет операционную деятельность весной 2019 года.