В Lenovo изобрели необычный смартфон-трансформер (фото)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) раскрыло дизайн весьма любопытной разработки Lenovo — трансформируемого смартфона с гибким дисплеем.

Конструкция предусматривает использование вытянутого корпуса. Во фронтальной части располагается большой дисплей, над которым установлены лицевая камера и датчики.

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Смартфон имеет две ключевые особенности. Одна из них — специальное сочленение, которое позволяет сгибать аппарат таким образом, что нижняя половинка корпуса будет накладываться на верхнюю, занимая то или иное положение по усмотрению пользователя.

Вторая особенность — дополнительный экран в нижней зоне тыльной стороны смартфона. Этот дисплей оказывается во фронтальной части, когда устройство сложено.

Аппарат получит одинарную тыльную камеру и физические кнопки управления в боковых частях.

Патент относится к категории дизайнерских, а поэтому технические детали не приводятся. В любом случае, смартфон пока существует только на бумаге и о возможных сроках появления его коммерческой версии ничего не сообщается.