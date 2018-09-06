Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 921 0

Смартфон-слайдер Lenovo получит полностью безрамочный экран (видео)

Смартфон-слайдер Lenovo получит полностью безрамочный экран (видео)

Сетевые источники обнародовали видеоролик, в котором, как утверждается, запечатлён смартфон Lenovo Z5 Pro с неординарной конструкцией.

Названный аппарат представляет собой слайдер с небольшим выдвижным блоком в верхней части. Этот модуль содержит фронтальную камеру и вспышку.

Благодаря описанной конструкции разработчикам удалось наделить смартфон полностью безрамочным экраном. Дисплей, как отмечается, занимает более 90 процентов площади лицевой поверхности.

Ещё одна особенность новинки — интегрированный в область экрана дактилоскопический сканер для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Наблюдатели же полагают, что Lenovo Z5 Pro будет относиться к аппаратам среднего уровня. Смартфону приписывают наличие процессора Snapdragon 660 или Snapdragon 670, до 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуля вместимостью 128 Гбайт и двойной основной камеры.

Официальная презентация слайдера Lenovo Z5 Pro может состояться в четвёртом квартале нынешнего года. Смартфон, вероятно, получит новейшую операционную систему Android 9 Pie.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018