Смартфон-слайдер Lenovo получит полностью безрамочный экран (видео)

Сетевые источники обнародовали видеоролик, в котором, как утверждается, запечатлён смартфон Lenovo Z5 Pro с неординарной конструкцией.

Названный аппарат представляет собой слайдер с небольшим выдвижным блоком в верхней части. Этот модуль содержит фронтальную камеру и вспышку.

Благодаря описанной конструкции разработчикам удалось наделить смартфон полностью безрамочным экраном. Дисплей, как отмечается, занимает более 90 процентов площади лицевой поверхности.

Ещё одна особенность новинки — интегрированный в область экрана дактилоскопический сканер для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Наблюдатели же полагают, что Lenovo Z5 Pro будет относиться к аппаратам среднего уровня. Смартфону приписывают наличие процессора Snapdragon 660 или Snapdragon 670, до 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуля вместимостью 128 Гбайт и двойной основной камеры.

Официальная презентация слайдера Lenovo Z5 Pro может состояться в четвёртом квартале нынешнего года. Смартфон, вероятно, получит новейшую операционную систему Android 9 Pie.