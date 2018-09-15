Российский банк просит Порошенко отменить арест своей украинской "дочки"

Российский “Внешэкономбанк” направил письма президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и главам ряда министерств, с просьбой урегулировать ситуацию с арестом акций своего дочернего предприятия – “Проминвестбанка”.

В письме российского финансового учреждения указано, что решение Киевского апелляционного суда об аресте акций привело к нарушению соглашений от 1998 года о защите капиталовложений, заключенных между РФ и Украиной.

В связи с этим “ВЭБ” предлагает украинской стороне “незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора”.

По мнению банка, причиной инвестиционного спора стало то, что Украина с 2014 года “совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер”.

“Внешэкономбанк” утверждает, что будет требовать от Украины компенсации утраченных вследствие ареста акций. Также банк грозит иском в суд Стокгольма через 6 месяцев после ареста.