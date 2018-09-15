В Ощадбанке прогнозируют подорожание кредитов из-за политики НБУ

В ближайшие полгода удешевления кредитного ресурса банков не ожидается.

Об этом во время форума Европейской бизнес ассоциации сообщил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

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«Наблюдаем прирост кредитования по сектору малого и среднего бизнеса… С начала года у нас +23 тыс. новых клиентов малого и среднего бизнеса 1,5 млрд грн кредитного портфеля», – сказал Пышный.

При этом он предположил, что монетарная политика Нацбанка приведет к удорожанию кредитного ресурса.

«Монетарная политика будет становиться жестче. Есть основание считать, что удерживая таргет на инфляцию, центробанк и в дальнейшем будет работать на удорожание… Уже сегодня можно сказать, что стоимость депозитных ставок растет, а следовательно будет расти и кредитование… Кредитный ресурс в ближайшие полгода дешеветь не будет. Это реальность и это политика центробанка, которая проводится для таргетирования инфляции», – сказал глава Ощадбанка.