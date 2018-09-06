НБУ утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2019 год

11 сентября 2018 года Совет Нацбанка утвердил Основы денежно-кредитной политики на 2019 год и на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщил его член Василий Фурман на своей странице Facebook.

«Я голосовал «за», — уточнил он. И добавил, что считает правильным то, что НБУ сейчас уделяет внимание двум целям — обеспечению низкой инфляции и стабильности банковской системы.

Согласно статье 6 закона Украины об НБУ есть три цели.

“Сегодня НБУ уделяет основное внимание выполнению 2 целей (обеспечение низкой инфляции и стабильность банкивськои системы), говоря что НБУ способствует развитию экономики путем низькои инфляции и обеспечение финансовой стабильности …. Этого достаточно и это ли обоснованно? Думаю да. Это правильно в течение 2015-2018 годов. “ – сообщил Фурман.

Также он добавил о необходимости роста ВВП на уровне не менее 5-7% и более в год.

“Если посмотреть на экономические прогнозы МВФ по росту мировой экономики, то это 4% в год. Развивающиеся страны, показывают, 5% и более роста. Мы, по прогнозам НБУ, будем иметь рост ВВП Украины в этом году 3,5% , в следующем – менее 3%. то есть мы сегодня отстаем от других стран и это в то время, когда сырьевые мировые рынки постоянно растут в последние годы. А что будет с экономикой, инфляцией, гривней, когда начнет падение на сырьевых рынках? “ – прокомментировал он

Как объяснил сопредседатель Высшего экспертного Совета при НБУ Анатолий Гулей, финальная версия документа еще не публиковалась. Потому до конца неясно, с какими показателями денежно-кредитная политика будет представлена на суд общественности. Слишком острой была дискуссия сторон во время обсуждения документа.

«Совет Национального банка был более категоричным в своих прогнозах, а правление более либерально. Ждем финальный вариант документа», — сказал Гулей.