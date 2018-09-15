Регистраторы не смогут осуществлять регистрацию за пределами своей области - Минюст

Министерство юстиции Украины ограничило регистраторов осуществлять регистрацию за пределами своей области. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минюста.

“В Антирейдерскую комиссию Минюста поступает много жалоб, когда в нарушение требований закона регистраторы совершают регистрационные действия за пределами своей юрисдикции, то есть за пределами области. Например, регистратор в Луганской области регистрирует объекты недвижимости в Киеве или Днепре. Так быть не может!”, – сказала Е.Сукманова.

По ее словам, на такие действия Минюст реагировал путем отключения регистраторам доступа к реестрам, но такие меры имели незначительный эффект, поскольку недобросовестные регистраторы все равно продолжали нарушать эту норму закона, кто-то делая это бессознательно, а кто-то – специально.

“Поэтому мы решили использовать принцип, когда система просто физически не позволит человеку сделать умышленную или неумышленную ошибку. То есть теперь регистратор технически не сможет осуществить регистрационное действие не в своей области, ибо, если он попытается это сделать, на экране появится надпись “техническая ошибка” и нажать кнопку будет невозможно”, – пояснила заместитель министра юстиции.